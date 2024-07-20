مواجهة حاسمة تجمع نفط البصرة والقاسم للبقاء في دوري النجوم

شفق نيوز/ تقام مساء اليوم السبت، مباراة "بلي اوت" الحاسمة بين فريق نفط البصرة وفريق القاسم تحدد من سيبقى في دوري نجوم العراق.

وتقام المواجهة على ملعب دهوك باقليم كوردستان عند الساعة السابعة والنصف مساءً .

وسيبقى الفائز في مواجهة اليوم ضمن دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025، اما الخاسر سيواجه الفائز من مباراة صاحبي المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الرمادي والبيشمركة، ليكون الفائز ضمن فرق دوري النجوم الموسم القادم .

ويكفي فريق القاسم الذي جاء بالمركز 17 في دوري نجوم العراق الفوز او التعادل ليبقى ضمن فرق دوري النجوم، بينما يتوجب على فريق نفط البصرة صاحب المركز 18 تحقيق الفوز ليضمن بقاءه في دوري النجوم للموسم المقبل.