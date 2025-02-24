مواجهة حاسمة بين قدامى العراق والسعودية اليوم في بطولة الخليج

شفق نيوز/ يستعد منتخب قدامى العراق لمواجهة نظيره السعودي، في تمام الساعة 7:45 من مساء اليوم الاثنين، على ملعب جابر المبارك الحمد، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين لكرة القدم.

وكان المنتخب العراقي قد استهل مشواره في البطولة بفوز على اليمن بهدف دون رد يوم السبت، ثم تعادل سلبياً مع البحرين يوم الأحد.

وتُقام البطولة في الكويت خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة 8 منتخبات خليجية قُسِّمت إلى مجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى: الكويت، قطر، الإمارات، وعُمان بينما تضم المجموعة الثانية: العراق، السعودية، البحرين، واليمن.

وبحسب نظام البطولة، تُلعب كل مباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة على شوطين بواقع 20 دقيقة لكل شوط، حيث من المقرر إقامة مباراتي نصف النهائي يوم 25 فبراير/ شباط، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية في 26 من الشهر نفسه.

ويهدف منتخب قدامى العراق إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم لضمان التأهل إلى نصف النهائي، ومواصلة المنافسة على لقب النسخة الأولى من البطولة.