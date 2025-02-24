مواجهة حاسمة بين قدامى العراق والسعودية اليوم في بطولة الخليج
شفق نيوز/ يستعد
منتخب قدامى العراق لمواجهة نظيره السعودي، في تمام الساعة 7:45 من مساء اليوم
الاثنين، على ملعب جابر المبارك الحمد، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة
كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين لكرة القدم.
وكان المنتخب
العراقي قد استهل مشواره في البطولة بفوز على اليمن بهدف دون رد يوم السبت، ثم
تعادل سلبياً مع البحرين يوم الأحد.
وتُقام البطولة
في الكويت خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة 8 منتخبات
خليجية قُسِّمت إلى مجموعتين.
وتضم المجموعة
الأولى: الكويت، قطر، الإمارات، وعُمان بينما تضم المجموعة الثانية: العراق،
السعودية، البحرين، واليمن.
وبحسب نظام
البطولة، تُلعب كل مباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة على شوطين بواقع 20 دقيقة لكل شوط،
حيث من المقرر إقامة مباراتي نصف النهائي يوم 25 فبراير/ شباط، على أن تُختتم
البطولة بالمباراة النهائية في 26 من الشهر نفسه.
ويهدف منتخب
قدامى العراق إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم لضمان التأهل إلى نصف
النهائي، ومواصلة المنافسة على لقب النسخة الأولى من البطولة.