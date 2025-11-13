مواجهة الإمارات.. ناطق يحل محل سولاقا في المنتخب العراقي

شفق نيوز - أبوظبي

استدعى مدرب المنتخب العراقي الأسترالي غراهام أرنولد، اليوم الخميس، المدافع سعد ناطق بدلاً من اللاعب ريبين سولاقا، بعد تعرض الأخير لإصابة خلال تدريبات المنتخب أمس في الإمارات.

وينضم سعد ناطق إلى قائمة المنتخب الوطني اليوم، استعدادًا لمواجهة نظيره الإماراتي في مباراة ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس.

وتقام مباراة الإياب بين العراق والإمارات في البصرة يوم الثلاثاء الموافق 18 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.