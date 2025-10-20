مواجهة اليوم.. سليمان يعلن تشكيلة الشرطة أمام الاتحاد السعودي

شفق نيوز- بغداد

اعلن مدرب فريق نادي الشرطة مؤمن سليمان، يوم الاثنين، عن تشكيلة الفريق بلقائه أمام فريق الاتحاد السعودي مساء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا2.

‏وتألفت التشكيلة من أحمد باسل لحراسة المرمى واللاعبين مناف يونس ومهدي أصحابي وأمير صباح وأحمد يحيى ودومنيك ميندي وعبد الرزاق قاسم وعبد المجيد أبو بكر وبسام شاكر وحسين علي ومحمود المواس.

ويستقبل فريق الشرطة العراقي، مساء اليوم الاثنين، ضيفه الاتحاد السعودي، في مواجهة مهمة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم في العاصمة بغداد.