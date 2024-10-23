مواجهة "الكتالوني والبافاري" ابرزها.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ يخوض برشلونة الإسباني اختباراً صعباً أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول الإنجليزي ضيفاً على لايبزيغ الألماني بالبطولة القارية، كما يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه سبارتا براغ التشيكي ويلعب إنتر ميلان الإيطالي خارج أرضه ضد يونغ بويز السويسري.

وأدناه مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء بتوقيت بغداد:

دوري أبطال أوروبا:

بريست وباير ليفركوزن – 7:45 مساءً – bein sports 3

أتالانتا وسيلتيك – 7:45 مساءً – bein sports 2

برشلونة وبايرن ميونخ – 10:00 مساءً – bein sports 1

لايبزيغ وليفربول – 10:00 مساءً – bein sports 2

مانشستر سيتي وسبارتا براغ – 10:00 مساءً – bein sports 3

أتلتيكو مدريد وليل – 10:00 مساءً – bein sports 4

يونغ بويز وإنتر – 10:00 مساءً – bein sports 5

بنفيكا وفينورد – 10:00 مساءً – bein sports 6

رد بول سالزبورغ ودينامو زغرب – 10:00 مساءً – bein sports 8