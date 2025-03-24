مواجهة العراق وفلسطين.. كاساس وصفها بـ"غير السهلة" وأبو جزر: نمر بوضع صعب

شفق نيوز/ علق مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، يوم الإثنين، على المباراة مع فلسطين، بأنها "لن تكون سهلة"، وفيما بين أن المنتخب يعتمد على للعب الجماعي وليس على أيمن حسين كما يروج، أكد مدرب المنتخب الفلسطيني أنه منتخبه يمر بـ"وضع نفسي صعب".

وقال كاساس، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العراق وفلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026، إن "المباراة أمام فلسطين مثل أي مباراة تقام في التصفيات إذ كان فيها الأعداد قصير".

وأضاف أن "المباراة لن تكون سهلة بين المنتخبين، فكلاهما يبحث عن الفوز ويطمح كسب النقاط الثلاثة وعلينا التركيز وتحاوز الاخطاء"، مضيفا أنه "لدي معلومات كاملة عن المنتخب الفلسطيني، فهو يمتلك لاعبين جيدين ولا أعتقد بأن دفاعه ضعيف كما يظن البعض، إذ يمتلك دفاعا جيدا وأنه تلقى الأهداف من كرات ثابتة في مباراته أمام الأردن الاخيرة".

‏وتابع "نعلم أن المنتخب الفلسطيني يمتلك مهاجمين جيدين لكن يجب أن نكون منظمين بشكل افضل"، موضحا أن "خط الدفاع ليس من واجباته الخط الدفاعي فقط، بل من واجبات جميع اللاعبين ايضا"، مؤكدا أن "البعض يقول أننا نعتمد على ايمن حسين، لكنني لا اتفق معهم بذلك فهنالك تنوع باللعب الجماعي وان الاحصائيات تثبت ذلك".

من جانبه، يبين مدرب المنتخب الفلسطيني إيهاب أبو جزر، خلال المؤتمر، أن "منتخب العراق منتخب قوي، ووضعنا خطة مناسبة للحد من الخطورة".

وأكد "لقد خسرنا أمام الأردن بسبب أخطاء فردية في الكرات الثابتة التي كانت سببا في الخسارة"، مضيفا "لقد تم اختيارنا لملعب عمان الدولي كملعب بديل في الأردن، لأنه يناسبنا والخيار الأفضل، لا سيما خضنا لقاء قبله أمام الأردن ولدينا جماهير كبيرة في الاردن، وستكون عاملا مساعدا لنا".

وأشار إلى أن "منتخبنا يمر بوضع نفسي سيء للغاية، بسبب الاحداث والحروب في فلسطين لكننا نرغب باسعاد شعبنا من خلال الفوز بلقاءنا امام العراق".

يشار إلى أن المؤتمر الفني، الخاص بمبارة العراق وفلسطين، عقد ظهر اليوم، وفيه أعلن الجانب العراقي، الذي مثله كل من المديرِ الإداريّ للمنتخبِ الوطني مهدي كريم، وطبيب المنتخب قاسم الجنابي، ومدير التجهيزات حقي إبراهيم، أن المنتخب العراقي سيرتدي الطقم الأخضر الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللونَ الأصفر، بينما سيرتدي المنتخبُ الفلسطينيّ الطقمَ الأبيض الكامل وحارس مرماه اللون الأسود، بينما يرتدي الطاقمُ التحكيميّ اللون الأحمر.