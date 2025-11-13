مواجهة العراق والإمارات في الملحق اليوم.. التوقيت والقنوات الناقلة

شفق نيوز - أبوظبي

يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، مواجهة حاسمة أمام مضيفه الإماراتي ضمن لقاء ذهاب الدور الإقصائي من الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، وسط ترقب واسع من الجماهير العراقية التي تمني النفس بعبور منتخبها إلى المونديال في فرصة أخيرة.

ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية تقرّبهما من بطاقة العبور إلى الملحق العالمي، إذ تُعد المواجهة محطة مفصلية في مشوار الطرفين نحو بلوغ نهائيات كأس العالم.

ويعاني المنتخب العراقي من غيابات مؤثرة في صفوفه، أبرزها إبراهيم بايش، يوسف أمين، ومنتظر الماجد، فيما تُقام مباراة الإياب بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 تشرين الثاني/نوفمبر على ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة).

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد عيّن طاقم تحكيم أسترالي بقيادة الحكم شون إيفانز لإدارة مباراة الذهاب بين العراق والإمارات.

وضمنت ثمانية منتخبات آسيوية تأهلها إلى كأس العالم وهي: أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية، وأوزبكستان.

أما البث المباشر للمباراة فسيكون عبر قناة بي إن سبورت 2، مع إمكانية متابعة التغطية اللحظية عبر موقع الجزيرة نت.