مواجهات أوروبية هامة اليوم.. المواعيد والقنوات

شفق نيوز/ تدور اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في الدوريات الكبرى بأوروبا.

ويخوض أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للدوري الإنجليزي مباريات هامة بالجولة العاشرة، إذ يلتقي المتصدر مانشستر سيتي مع بورنموث بينما يواجه ليفربول برايتون وينزل آرسنال ضيفا على نيوكاسل.

أما في الدوري الألماني، فيلعب بايرن ميونخ المتصدر ضد يونيون برلين بينما تدور مباراة القمة بين بروسيا دورتموند ولايبزيغ.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 2 نوفمبر/ تشيرن الثاني 2024 بتوقيت بغداد:

الدوري الإنجليزي:

نيوكاسل – آرسنال 03:30 مساءً – BEIN SPORTS 1

ليفربول ـ برايتون – 6:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

بورنموث ـ مانشستر سيتي – 6:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ ـ يونيون برلين – 5:30 مساءً – BEIN SPORTS 5

آينتراخت فرانكفورت ـ بوخوم – 5:30 مساءً – BEIN SPORTS 4

بروسيا دورتموند ـ لايبزيغ – 5:30 مساءً – BEIN SPORTS 5

الدوري الإسباني:

جيرونا ـ ليغانيس – 6:15 مساءً – BEIN SPORTS 3

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان ـ لانس 7:00 مساءً – BEIN SPORTS 4

بريست ـ نيس – 9:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

الدوري الإيطالي:

أودينيزي ـ يوفنتوس – 8:00 مساءً – أبوظبي الرياضية PREMIUM

مونزا ـ ميلان – 10:45 مساءً – أبوظبي الرياضية PREMIUM