مواجهات نفط البصرة والحشد الشعبي في بطولة الأندية العربية لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الثلاثاء، عن مشاركة ناديي نفط البصرة والحشد الشعبي، بمنافسات البطولة العربية للأندية، "أبطال الدوري والكأس" بنسختها الـ40 لكرة اليد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي احمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العربي اجرى قرعة البطولة التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 12 إلى 22 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري".

وأضاف أن "البطولة ستشهد منافسة قوية بين أبرز الأندية العربية حيث يشارك نادي نفط البصرة ممثلاً عن العراق إلى جانب نادي الحشد الرياضي الذي كان قد أعلن عن مشاركته في وقت سابق".

ولفت رياض إلى أن "الاتحاد العربي أجرى قرعة البطولة العربية للاندية أبطال الدوري والكأس في نسختها الـ40 التي تستضيفها الكويت، وأسفرت عن وقوع نادي نفط البصرة في المجموعة الأولى إلى جانب أندية الكويت الكويتي، والأهلي القطري، وكاظمة الكويتي، والنهضة العماني، والطليعة السوري".

وأشار إلى أن "القرعة أوقعت نادي الحشد الشعبي العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب أندية البنك الأهلي المصري، وقطر القطري، والصليبيخات الكويتي، والشباب السوري، والنواعير السوري".