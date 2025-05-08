مواجهات نارية.. نتائج قرعة الأدوار النهائية لدوري الدرجة الثالثة

شفق نيوز/ أقيمت في مقرِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، يوم الخميس، قرعةُ الأدوار النهائية لدوري الدرجة الثالثة المؤهلة لدوري الدرجةِ الثانية للموسم المقبل 2025/ 2026.

ووفقاً للقرعةِ فقد قسمت الفرق الـ (20) المتأهلة من المرحلة الثانية إلى الثالثة من الأدوار النهائي على أربع مجموعاتٍ، ضمت كلُ مجموعة خمسةَ فرق تلعب فيما بينها دورياً من مرحلةٍ واحدةٍ، وعلى النحو الآتي:

المجموعة الأولى: الصناعات الحربية وصلاح الدين والمشروع وشباب الأمير وارارات.

وضمت المجموعة الثانية: السياحة والفوسفات والنيل وأكد والفلاحية.

وتألفت المجموعة الثالثة من: الدفاع الجوي وبلد والدغارة والميمونة وسيروان الجديد.

وضمت المجموعة الرابعة: الرد وبلدروز والحر والخليج العربي والسليمانية.

وستبدأ مبارياتُ الجولة الأولى للمنافسات يوم 18 من شهر أيار/ مايو الجاري، وعلى النحو الآتي :

المجموعة الأولى:

الصناعات الحربية - صلاح الدين.

ارارات - شباب الأمير.

المشروع (انتظار).

المجموعة الثانية:

النيل – أكد.

الفوسفات - الفلاحية.

السياحة (انتظار).

المجموعة الثالثة:

الدغارة - سيروان الجديد.

الدفاع الجوي - الميمونة.

بلد (انتظار).

المجموعة الرابعة:

الخليج العربي - بلدروز.

الحر - الرد.

السليمانية (انتظار).

وأشرف على إجراءِ القرعة عضو لجنة المسابقات في الاتحاد فهمي العامري ومدير قسم المسابقات شهاب أحمد، وأعضاء القسم صباح نور الدين ويوسف إبراهيم وسعد أحمد وعبد الوهاب أحمد، وبحضور ممثلي فرق الأندية الـ (20).