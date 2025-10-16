مواجهات نارية لأشبال العراق في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز- بغداد

أسفرت نتائج القرعة الخاصة ببطولة اتحاد غرب آسيا دون 17 عاماً، التي جرت يوم الخميس، عن مواجهات نارية لأشبال العراق بقيادة إسبانية.

حيث سيلعب المنتخب العراقي للناشئين، في المجموعةِ الأولى إلى جانب منتخبات كل من لبنان والكويت والسعودية.

فيما وضعت القرعة كلاً من الأردن وسوريا وفلسطين في المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة غرب آسيا في مدينة العقبة الأردنيّة، للفترة من 27 تشرين الأول الحالي ولغاية 4 تشرين الثاني المُقبل.

ويقود منتخب ناشئة العراق لكرة القدم المدرب الإسباني خوسيه زاركو.

يشار إلى أن المنتخب العراقي للناشئين أخفق في بلوغ نهائي كأس الخليج بعد خسارته أمام نظيره الإماراتي في نصف نهائي بطولة كرة القدم للناشئين تحت 17 سنة التي استضافتها قطر.