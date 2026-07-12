مواجهات نارية في نصف نهائي مونديال 2026.. تعرف على المواعيد والملاعب

شفق نيوز - بغداد

تنطلق منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، يوم الثلاثاء المقبل، وسط ترقب جماهيري واسع لمواجهتين عاصفتين تجمعان أربعة من أبرز المنتخبات العالمية المتأهلة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد حدد جدول مباريات المربع الذهبي، حيث يلتقي في الموقعة الأولى المنتخب الفرنسي مع نظيره الإسباني في قمة أوروبية مرتقبة، وذلك يوم الثلاثاء 14 تموز/ يوليو الجاري، على أرضية ملعب "إيه تي آند تي" (AT&T) في مدينة أرلينغتون بـ دالاس الأمريكية، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.

وجاء تأهل الديوك الفرنسية إلى هذا الدور عقب تجاوزهم المنتخب المغربي بهدفين دون رد، في حين حجز الماتادور الإسباني مقعده بعد فوز مثير على بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي المواجهة الثانية، يصطدم المنتخب الإنكليزي بنظيره الأرجنتيني في قمة كروية كلاسيكية تجمع بين المدارس الأوروبية واللاتينية، وذلك يوم الأربعاء 15 تموز/ يوليو الجاري، على ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا الأمريكية، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

وكانت إنكلترا قد بلغت نصف النهائي بعد فوزها الشاق على النرويج بهدفين مقابل هدف بعد التمديد لأشواط إضافية، بينما نجحت الأرجنتين في العبور بعد تفوقها على سويسرا بثلاثة أهداف لقاء هدف واحد.

يُشار إلى أن منافسات كأس العالم 2026 تقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، على أن تُختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم 19 تموز/ يوليو الجاري على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.