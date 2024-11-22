مواجهات نارية في دور الثمانية لدوري الأمم الأوروبية

شفق نيوز/ أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري الأمم الاوروبية لكرة القدم التي أجريت في نيون السويسرية، يوم الجمعة، عن مواجهات نارية أبرزها بين ألمانيا وإيطاليا، وأخرى بين فرنسا وكرواتيا، فيما تخوض إسبانيا بطلة أوروبا وحاملة اللقب صداماً حذراً أمام هولندا.

وستواجه البرتغال، الفائزة بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، مع الدنمارك.

في حين ستقام مباريات دور الثمانية من مباراتين ذهاباً وإياباً في آذار/ مارس 2025، فإن مباريات قبل النهائي ستقام من مباراة واحدة في حزيران/ يونيو 2025 على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية بعد ذلك بثلاثة أيام.

وتصدرت إسبانيا بطلة أوروبا والبرتغال وألمانيا مجموعاتها دون خسارة أي مباراة لتتأهل للدور التالي إلى جانب فرنسا.

ولم تلعب إسبانيا مع هولندا منذ خوضهما مباراة ودية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وفي آخر مباراة رسمية بينهما سحقت هولندا أبطال العالم آنذاك 5-1 في كأس العالم 2014.

وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع كرواتيا أو فرنسا في قبل النهائي.

وكانت فرنسا وكرواتيا قد التقيا 4 مرات في دوري الأمم الأوروبية.

وفيما يلي مباريات مرحلة خروج المغلوب من دوري الأمم الأوروبية:

دور الثمانية 1: هولندا ضد إسبانيا.

دور الثمانية 2: كرواتيا ضد فرنسا.

دور الثمانية 3: الدنمرك ضد البرتغال.

دور الثمانية 4: إيطاليا ضد ألمانيا.

قبل النهائي 1: الفائز من دور الثمانية 4 ضد الفائز من دور الثمانية 3.

قبل النهائي 2: الفائز من دور الثمانية 1 ضد الفائز من دور الثمانية 2.

ذهاب دور الثمانية: 20 آذار/ مارس 2025.

إياب دور الثمانية: 23 آذار/ مارس 2025.

قبل النهائي: 4-5 حزيران/ يونيو 2025.

مباراة تحديد المركز الثالث: الثامن من حزيران/ يونيو 2025.

النهائي: الثامن من حزيران/ يونيو 2025.