مواجهات نارية في دوري الأبطال.. الريال يصطدم بالسيتي مجدداً

شفق نيوز/ يتجدد الموعد بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء في إياب الملحق الفاصل المؤهل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي بروسيا دورتموند الألماني ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي في نفس المرحلة كما يلعب آيندهوفن الهولندي ضد ضيفه يوفنتوس الإيطالي.

ويواجه باريس سان جيرمان ضيفه ستاد بريست في مواجهة فرنسية خالصة ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويخوض ليفربول مواجهة مرتقبة أمام مضيفه أستون فيلا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند وسبورتنغ لشبونة – 8:45 مساءً – BEIN SPORTS 5

ريال مدريد ومانشستر سيتي – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

باريس سان جيرمان وستاد بريست – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 3

آيندهوفن ويوفنتوس – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 4

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا وليفربول – 10:30 مساءً – BEIN SPORTS 2