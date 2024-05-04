"مواجهات نارية".. العراق ضمن مجموعة الأرجنتين في أولمبياد باريس

شفق نيوز/ اختتمت منافسات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما، التي أقيمت في قطر، الجمعة، لتتحدد بشكل كامل مجموعات الدول العربية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة هذا الصيف في باريس.

وكانت منافسات كأس آسيا قد أسفرت عن إحراز اليابان اللقب على حساب أوزبكستان 1-0 بالوقت القاتل، فيما حلّ منتخب العراق ثالثاً على حساب إندونيسيا 2-1 بعد التمديد.

وبذلك تكون مجموعات كرة القدم لأولمبياد باريس كالتالي:

المجموعة الأولى: فرنسا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، الفائز بين إندونيسيا وغينيا

المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا

المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان

المجموعة الأربعة: اليابان، الباراغواي، مالي، إسرائيل.

وكانت القرعة أجريت بوقت سابق مع عدم تحديد المنتخبات المتأهلة من آسيا، حيث تم إدراج الفائز والوصيف وصاحب المركز الثالث في البطولة في المجموعات قبل معرفة هوية المنتخب.

وستشارك اليابان للمرة الثانية عشرة القياسية في الأولمبياد، مقابل مرة أولى لمنتخبات وسط آسيا عبر أوزبكستان، فيما سيخوض المنتخب العراقي المنافسات للمرة السادسة.

وتلعب إندونيسيا رابعة النهائيات الآسيوية في ملحق أخير مع غينيا، الخميس، في باريس.

وتنطلق مسابقة كرة القدم في 24 يوليو المقبل أي قبل يومين من حفل الافتتاح، وستقام المباراة النهائية على ملعب بارك دي برانس في العاصمة باريس في 9 أغسطس.

تجدر الاشارة إلى أن البرازيل فازت في النسختين الاخيرتين من المسابقة.