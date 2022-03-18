مواجهات من العيار الثقيل بقرعة دوري الأبطال

شفق نيوز/ سحبت بمدينة نيون السويسرية قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور ال8 من دوري ابطال اوروبا:

تشيلسي ضد ريال مدريد

مانشستر سيتي ضد أتليتكو مدريد

فياريال ضد بايرن ميونخ

بنفيكا ضد ليفربول

وسيواجه الفائز من مانشستر سيتي x اتلتيكو مدريد الفائز من تشيلسي x ريال مدريد في نصف النهائي

والفائز من بنفيكا x ليفربول سيقابل الفائز من بايرن ميونيخ x فياريال في نصف النهائي

مواعيد ربع النهائي 5 و6 أبريل/نيسان: جولة الذهاب 12 و13 أبريل/نيسان: جولة الإياب

مواعيد نصف النهائي 26 و27 أبريل/نيسان: جولة الذهاب. 3 و4 مايو/آيار: جولة الإياب.

موعد النهائي المباراة النهائية سيحتضنها ستاد فرنسا بمدينة باريس، يوم 28 مايو/آيار.