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مواجهات من العيار الثقيل بقرعة دوري الأبطال

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-18T11:11:24+0000
مواجهات من العيار الثقيل بقرعة دوري الأبطال

شفق نيوز/ سحبت بمدينة نيون السويسرية قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور ال8 من دوري ابطال اوروبا:

تشيلسي ضد ريال مدريد

مانشستر سيتي ضد أتليتكو مدريد

فياريال ضد بايرن ميونخ

بنفيكا ضد ليفربول

وسيواجه الفائز من مانشستر سيتي x اتلتيكو مدريد الفائز من تشيلسي x ريال مدريد في نصف النهائي

والفائز من بنفيكا x ليفربول سيقابل الفائز من بايرن ميونيخ x فياريال في نصف النهائي

مواعيد ربع النهائي 5 و6 أبريل/نيسان: جولة الذهاب 12 و13 أبريل/نيسان: جولة الإياب 

مواعيد نصف النهائي 26 و27 أبريل/نيسان: جولة الذهاب. 3 و4 مايو/آيار: جولة الإياب. 

موعد النهائي المباراة النهائية سيحتضنها ستاد فرنسا بمدينة باريس، يوم 28 مايو/آيار.

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