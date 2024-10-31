مواجهات مثيرة.. لاعبان عراقيان في نصف نهائي "الفردي" لبطولة غرب آسيا بالسكواش

شفق نيوز/ شهد اليوم الثاني من بطولة غرب آسيا الخامسة للسكواش المتواصلة في قاعة فندق گراند ملينيوم في السليمانية قمة الاثارة بين لاعبي منتخبات العراق وإيران والكويت.

وأثمرت المواجهات عن وصول نجمي المنتخب العراقي محمد فرمان الذي تغلب على لاعب الكويت عذبي خالد وحسنين عبيد الذي فاز هو الآخر على الكويتي محمد عادل وبالتالي وصولهما معاً الى الدور نصف النهائي ليقابلا لاعبي الكويت عمار التميمي والايراني سبهير ايتمابور.

وبين علي جهاد رئيس الاتحاد العراقي للسكواش في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان "بطولة الفرقي ستنطلق يوم غد الجمعة بعد ختام منافسات الفردي، والتي نأمل ان يتوج أبطالنا بقمتها".

ولفت إلى أن "لعبة السكواش التي انضمت رسمياً إلى منافسات الأولمبياد إعتباراً من الدورة الأولمبية المقبلة تحظى دعم اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ويعول عليها في إحراز نتائج متقدمة تليق باسم العراق ومكانته".

الى ذلك؛ نالت البطولة اشادات كبيرة عبرت عنها الوفود المشاركة فيها إزاء ما تم توفيره للفرق المشاركة من أشكال الدعم والرعاية على أكمل وجه.