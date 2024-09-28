مواجهات مثيرة في الدوريات الأوروبية الكبرى.. المواعيد والقنوات

شفق نيوز/ يشهد اليوم السبت، العديد من المواعيد الكروية المثيرة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وخاصة في الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي حامل اللقب في آخر 4 مواسم، مانشستر سيتي، مع نيوكاسل، بينما يخوض ليفربول مباراة صعبة أمام وولفرهامبتون، كما يواجه أرسنال فريق ليستر سيتي.

وفي الدوري الألماني، يتقابل بطلا الموسمين الأخيرين، بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، فيما يستعد فريق برشلونة، بقيادة المدرب هانز فليك، لخوض مباراة جديدة في بطولة الدوري الإسباني.

وسيستضيف ملعب "آل سادار" مباراة برشلونة ضد خصمه أوساسونا، والتي تأتي في إطار منافسات الجولة الثامنة من الليجا.

ويحتل برشلونة حاليًا صدارة الدوري الإسباني، بالعلامة الكاملة، برصيد 21 نقطة، في حين أن أوساسونا يمتلك 11 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز السابع في جدول الدوري الإسباني.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

أوساسونا × برشلونة – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

الدوري الإنجليزي:

نيوكاسل × مانشستر سيتي – 02:30 مساءً – BEIN SPORTS 1

آرسنال × ليستر سيتي – 05:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

تشيلسي × برايتون – 05:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

وولفرهامبتون × ليفربول – 07:30 مساءً – BEIN SPORTS 1

الدوري الإيطالي:

أودينيزي × إنتر ميلان – 04:00 مساءً – أبوظبي بريميوم 1 وSsc TV

جنوى × يوفنتوس – 07:00 مساءً – أبوظبي بريميوم 1 وSsc TV

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ × باير ليفركوزن – 07:30 مساءً – BEIN SPORTS 5