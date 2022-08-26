قرعة متوازنة لمانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الأوروبي

شفق نيوز/ سحبت قرعة دور المجموعات، في الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023، التي شهدت مواجهات متوازنة لمانشستر يونايتد وأرسنال.
نتيجة القرعة
|المجموعة الأولى
|آرسنال
|آيندهوفن
|بودو جليمت
|زيوريخ
|المجموعة الثانية
|دينامو كييف
|رين
|فنربخشة
|أيك لارنكا
|المجموعة الثالثة
|روما
|لودوجوريتس
|ريال بيتيس
|هلسنكي
|المجموعة الرابعة
|سبورتنج براجا
|مالمو
|يونيون برلين
|يونيون
|المجموعة الخامسة
|مانشستر يونايتد
|ريال سوسييداد
|شيريف تيراسبول
|أومونيا
|المجموعة السادسة
|لاتسيو
|فينورد
|ميدتيلاند
|شتورم جراتس
|المجموعة السابعة
|أولمبياكوس
|قره باج
|فرايبورج
|نانت
|المجموعة الثامنة
|ريد ستار بلجراد
|موناكو
|فيرينتسفاروشي
|طرابزون سبور