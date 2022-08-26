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قرعة متوازنة لمانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الأوروبي

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-26T11:28:39+0000
قرعة متوازنة لمانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الأوروبي

شفق نيوز/ سحبت قرعة دور المجموعات، في الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023، التي شهدت مواجهات متوازنة لمانشستر يونايتد وأرسنال.

نتيجة القرعة 

المجموعة الأولى آرسنال آيندهوفن بودو جليمت زيوريخ
المجموعة الثانية دينامو كييف رين فنربخشة أيك لارنكا
المجموعة الثالثة روما لودوجوريتس ريال بيتيس هلسنكي
المجموعة الرابعة سبورتنج براجا مالمو يونيون برلين يونيون
المجموعة الخامسة مانشستر يونايتد ريال سوسييداد شيريف تيراسبول أومونيا
المجموعة السادسة لاتسيو فينورد ميدتيلاند شتورم جراتس
المجموعة السابعة أولمبياكوس قره باج فرايبورج نانت
المجموعة الثامنة ريد ستار بلجراد موناكو فيرينتسفاروشي طرابزون سبور 

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