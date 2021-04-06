مواجهات متوازنة بقرعة دور ربع نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ سحبت قرعة دور ربع نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بمشاركة ثمانية فرق هي، القوة الجوية والزوراء والشرطة والميناء وزاخو ونفط البصرة والكرخ والحدود.

ووضعت القرعة فريق نادي القوة الجوية بمواجهة زاخو على ملعب الأخير، وعلى ملعب الشعب يلاقي فريق نادي الشرطة فريق نادي الميناء البصري، وعلى ملعب الشعب ايضا يواجه فريق نادي الزوراء فريق نادي الحدود، وعلى ملعب احمد راضي يستضيف فريق نادي الكرخ فريق نادي نفط البصرة.

وسيتم تحديد انطلاق المنافسات في وقت لاحق من قبل لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، وتجرى المباريات بطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة، وستقام بدون جمهور مع الالتزام بضوابط وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلام