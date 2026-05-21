مواجهات قوية في انطلاق المرحلة الثانية من دوري المحترفين العراقي لكرة السلة

شفق نيوز- بغداد/ زاخو

تنطلق منافسات المرحلة الثانية من دوري المحترفين العراقي لكرة السلة، يوم الخميس، والتي جرى تقسيمها إلى مجموعتين أولى وثانية، وسط ترقب لمواجهات قوية تجمع أبرز الفرق المشاركة في البطولة.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في قاعة نادي زاخو بإقليم كوردستان، فيما تحتضن قاعة النادي الأرمني في بغداد منافسات المجموعة الثانية.

وتشهد الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى ثلاث مواجهات تقام مساء اليوم، حيث يلتقي فريق عمال نينوى مع نفط الشمال في المباراة الأولى، فيما يواجه زاخو نظيره سابيس في اللقاء الثاني، على أن تختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع غاز الشمال والدفاع الجوي.

أما في منافسات المجموعة الثانية فيلتقي اليقظة الديواني مع نفط ميسان، بينما يواجه الحلة فريق الكهرباء، وتختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع الحشد الشعبي ودجلة الجامعة.

وكان فريق الدفاع الجوي قد تصدر ترتيب المجموعة الأولى عقب ختام المرحلة الأولى التي أقيمت في كركوك برصيد 10 نقاط، فيما تصدر الحشد الشعبي المجموعة الثانية التي جرت منافساتها في بغداد برصيد 9 نقاط.