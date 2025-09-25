مواجهات ساخنة لسيدات العراق في بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الخميس، عن مشاركة منتخب سيدات العراق في بطولة غرب آسيا المقرر انطلاقها مطلع الشهر المقبل في الأردن.

وقال رئيس الاتحاد حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي للسيدات سيقص شريط مشاركته بلقائه الأول أمام المنتخب السعودي يوم الجمعة الموافق الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".

وأشار إلى أن المنتخب سيواجه نظيره القطري يوم السبت الرابع من الشهر المقبل، فيما يواجه منتخب لبنان في السادس من الشهر نفسه، كما سيلتقي بالمنتخب السوري في السابع من الشهر المقبل، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب الأردني يوم الخميس الموافق التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأوضح اللاوندي "ننتظر من منتخبنا النسوي تحقيق نتائج طيبة في البطولة لاسيما بعد التطور التي شهدتها الطائرة النسوية في العراق من خلال تأسيس اللاعبات الواعدات ودعمهن بشكل جيد".