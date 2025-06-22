مواجهات ساخنة في دور ربع النهائي لبطولة كأس العراق

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عن جدول مواجهات دور ربع النهائي لبطولة كأس العراق لموسم 2024-2025.

وتأهلت ثمانية أندية إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس العراق، وهي: الشرطة، والقوة الجوية، وزاخو، والطلبة، والميناء، والنجف، ودهوك، ونوروز.

وتم تحديد الثامن من شهر تموز/ يوليو المقبل موعداً لانطلاق مباريات ربع النهائي فيما تمت تسمية الملاعب حسب القرعة.

وأجريت قرعة مواجهات دور ربع النهائي لبطولة كأس العراق، وأسفرت عن مواجهات دهوك مع الميناء على ملعب دهوك، وزاخو مع نوروز على ملعب زاخو، والقوة الجوية مع النجف على ملعب الأول، والطلبة مع الشرطة على ملعب الشعب الدولي.

يذكر أن فريق الزوراء هو أكثر ناد حاصل على كأس العراق بعدد 16 مرة.