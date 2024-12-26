مواجهات حاسمة في الدوري الإنجليزي اليوم.. المواعيد والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ تشهد الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي التي تبدأ اليوم الخميس، مواجهات حاسمة قد ترسم ملامح المنافسة على اللقب وبقاء الفرق في مراكزها الحالية، مع استمرار المنافسة الشرسة بين الأندية الكبرى والصاعدة.

ويسعى نادي ليفربول للحفاظ على قمة ترتيب جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يواجه ليستر سيتي، حيث يأمل "الريدز" في تعزيز مركزه والانفراد بالصدارة بفارق أكبر.

ويدخل مانشستر يونايتد مواجهته أمام ولفرهامبتون تحت ضغوط كبيرة بعد خسارتين متتاليتين.

فيما يسعى مانشستر سيتي لمداواة جراحه عندما يستضيف إيفرتون، فيما يلعب تشيلسي أمام فولهام.

وأدناه أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس للدوري الإنجليزي، بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

مانشستر سيتي – إيفرتون 3:30 مساء - beIN Sports 1

تشيلسي – فولهام 6:00 مساء - beIN Sports 1

وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد - 8:30 مساء - beIN Sports 1

ليفربول - ليستر سيتي 11:00 مساء - beIN Sports 1