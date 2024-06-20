من مواجهات اوروبا اليوم.. إنكلترا تتحدى الدنمارك وإسبانيا تصطدم بإيطاليا

شفق نيوز/ تخوض صربيا مواجهة قوية أمام سلوفينيا، مساء اليوم الخميس، في ثاني جولات المجموعة الثالثة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وفي نفس المجموعة، تلعب إنجلترا أمام الدنمارك، حيث يملك أبناء غاريث ساوثغيت فرصة لتعزيز صدارة للمجموعة الثالثة بعد الفوز على صربيا 1-صفر في المباراة الماضية.

وتختتم مباريات اليوم في بطولة يورو 2024، بمواجهة قوية بين إسبانيا وإيطاليا.

وفاز الفريقان في مستهل مشواريهما بالبطولة إذ تغلبت إسبانيا 3-صفر على كرواتيا بينما قلبت إيطاليا تأخرها بهدف هو الأسرع في تاريخ البطولة لتهزم ألبانيا 2-1.

وأدناه أبرز مباريات كأس أمم أوروبا 2024، اليوم بتوقيت بغداد:

سلوفينيا - صربيا - 04:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max.

الدانمارك - إنجلترا - 07:00 مساء - beIN Sports HD 2 Max.

إسبانيا - إيطاليا - 10:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max.