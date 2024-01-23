مواجهات اليوم لمنافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم

شفق نيوز/ تُقام اليوم الثلاثاء، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعتين الثانية و الثالثة من منافسات كأس آسيا 2023 لكرة القدم الجارية احداثها في قطر .

وضمن المجموعة الثانية يلاقي المنتخب السوري نظيره الهندي عند الساعة الثانية والنصف عصراً على استاد البيت، ويحتل منتخب سوريا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ، بينما يأتي الهند بالمركز الرابع بصفر من النقاط .

وضمن المجموعة ذاتها يلاقي المتصدر أستراليا برصيد 6 نقاط ملاحقه بالمركز الثاني منتخب أوزباكستان بـ4 نقاط على استاد الجنوب .

بينما تقام مباراتان ضمن المجموعة الثالثة عند الساعة السادسة مساءً تجمع الأولى منتخب فلسطين صاحب المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطة واحدة مع متذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط ، مع منتخب هونغ كونغ ، على ملعب "لخويا" الرياضي .

وضمن المجموعة ذاتها يلاقي المتصدر المنتخب الايراني بـ6 نقاط الوصيف منتخب الامارات بـ4 نقاط عند على ملعب المدينة التعليمي.