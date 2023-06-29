مواجهات اليوم في انطلاق الجولة 34 للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة 34 للدوري الكروي العراقي الممتاز.

وتقام اليوم اربع مواجهات، ويحتضن ملعب الشعب الدولي في الساعة الخامسة عصرا مباراة واحدة تجمع الكهرباء وضيفه الحدود.

وتقام في الساعة السابعة والربع مساءً مباراتان، تجمع الأولى دهوك وكربلاء على ملعب الأول، والثانية على ملعب النجف الملعب المفترض لفريق الديوانية حيث يلاقي ضيفه النجف.

كما سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحا لمباراة الزوراء وضيفه نفط ميسان في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وياصدر الشرطة بالصدارة بعد انتهاءالجولة 33 برصيد 70 نقطة اثر يليه القوة الجوية ثانيا برصيد 65 ، ثم الزوراء ثالثا برصيد 60 نقطة.