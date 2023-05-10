مواجهات اليوم في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / تنطلق يوم الأربعاء منافسات الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامة أربع مباريات.

وتجري مباراتان في الساعة الرابعة والنصف عصراً، الأولى على ملعب كربلاء الدولي بين فريقي نادي القاسم والزوراء، بينما يحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة الكهرباء وضيفه نوروز.

وتتواصل منافسات اليوم، بإقامة مباراتين في الساعة التاسعة والنصف مساءً، الأولى في ملعب الشعب الدولي، بين فريقي الحدود وضيفه الصناعة، في حين سيحتضن ملعب كربلاء الدولي، ديربي الفرات الأوسط بين فريقي كربلاء وضيفه النجف.

ويتصدر فريق نادي الشرطة، ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 27 برصيد 55 نقطة، يلاحقه فريق القوة الجوية بمركز الوصافة برصيد 53 نقطة، ثم الزوراء ثالثاً برصيد 52 نقطة.