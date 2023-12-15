مواجهات اليوم في الجولة الـ 9 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تُقام، يوم الجمعة، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024.

عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، ستنطلق صافرة ثلاث مواجهات في بغداد والبصرة ودهوك، حيث يحتضن ملعب امانة بغداد مباراة الحدود وضيفه الشرطة.

في حين ستقام على ملعب الفيحاء في البصرة مباراة نفط البصرة وضيفه نوروز، بينما سيكون ملعب دهوك مسرحاً لمباراة أصحاب الأرض والجمهور دهوك وضيفه النفط.

وأخيراً، ستقام مباراة واحدة عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب النجف الدولي، تجمع أصحاب الأرض والجمهور نفط الوسط وضيفه الطلبة.

ويتصدر لاعب نادي الحدود، إبراهيم غازي، قائمة هدافي دوري نجوم العراق لغاية الآن، بعد تسجيله هدفين في مرمى القوة الجوية في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة التي انتهت للصقور 3-2، ليصبح رصيده سبعة أهداف.