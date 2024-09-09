مواجهات اليوم.. فرنسا تصطدم ببلجيكا والمغرب يواجه ليسوتو

شفق نيوز/ تشهد منافسات دوري الأمم الأوروبية مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الاثنين بين منتخبي فرنسا وبلجيكا لحساب المجموعة الثانية.

فيما يلعب منتخب المغرب مع مضيفه ليسوتو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي تشهد أيضًا مواجهة مرتقبة بين أنغولا والسودان.

وأدناه أبرز مواعيد مباريات اليوم الاثنين بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة.

دوري الأمم الأوروبية:

فرنسا وبلجيكا – 9:45 مساءً -BEIN SPORTS 1.

تصفيات كأس الأمم الأفريقية:

ليسوتو والمغرب – 9:00 مساءً – BEIN SPORTS 2.

أنغولا والسودان – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 5