مواجهات اليوم الـ12.. ميسي يصطدم بالنمسا وليلة ثقيلة لأسود الرافدين

شفق نيوز- متابعة

تنطلق مساء اليوم الاثنين وفجر الثلاثاء، منافسات اليوم الـ12 من مونديال 2026، حيث تتجه الأنظار إلى مواجهات قوية قد يكون لها تأثير مباشر على رسم ملامح المتأهلين إلى دور الـ32.

ويخوض المنتخب العراقي اختباراً صعباً عندما يواجه نظيره الفرنسي عند منتصف الليل ضمن منافسات المجموعة التاسعة، في مباراة لا تحتمل الكثير من الأخطاء بالنسبة لـ"أسود الرافدين"، بعد خسارته الثقيلة أمام النرويج في الجولة الأولى بنتيجة 1-4، ما يضعه أمام ضغط كبير للحفاظ على حظوظه في المنافسة.

ويدخل المنتخب العراقي اللقاء وهو يبحث عن نتيجة إيجابية لتجنب الخروج المبكر، خاصة أنه لم يسبق له تحقيق أي انتصار في تاريخه بكأس العالم، بعد ثلاث هزائم في مشاركته الوحيدة عام 1986، فيما خاض مشواراً طويلاً في التصفيات استمر 21 مباراة قبل أن يحسم تأهله بفوزه على بوليفيا 2-1 في الملحق العالمي.

في المقابل، يدخل المنتخب الفرنسي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على السنغال 3-1، في مباراة تألق خلالها كيليان مبابي ومايكل أوليسي، ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف النرويج، بينما يأتي العراق في المركز الأخير دون نقاط.

كما تشهد المجموعة ذاتها مواجهة أخرى بين النرويج والسنغال، في لقاء لا يقل أهمية عن صدام العراق وفرنسا، خاصة أن نقاطه قد تؤثر بشكل مباشر على حسابات التأهل.

وأيضا، يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره النمساوي عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد، في مواجهة يسعى خلالها حامل اللقب لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز في الجولة الأولى على الجزائر.

ويعول بطل العالم على خبرة قائده ليونيل ميسي لمواصلة الصدارة والاقتراب من حسم بطاقة العبور مبكرا.

وسيكون الفوز أو حتى الخروج بنتيجة إيجابية مطلبا ضروريا للحفاظ على آمال التأهل قبل الجولة الأخيرة.

ويأتي هذا اليوم بعد سلسلة من الأحداث اللافتة في البطولة، أبرزها خروج تونس رسميا من المنافسة عقب خسارتها الثقيلة أمام اليابان، وتحقيق كوراساو أول نقطة في تاريخها المونديالي بتعادلها مع الإكوادور، إلى جانب استمرار الصراع المحتدم في المجموعة السابعة التي تضم مصر وإيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

ومع اقتراب نهاية الجولة الثانية، تدخل المنتخبات مرحلة الحسابات المعقدة، حيث قد تحسم بعض البطاقات مبكرا، بينما قد تتأجل معارك التأهل إلى الجولة الثالثة والأخيرة في واحدة من أكثر نسخ كأس العالم إثارة وتنافسا.

مباريات اليوم الثاني عشر بتوقيت بغداد

الأرجنتين × النمسا (الساعة الثامنة مساءً)

العراق × فرنسا (الساعة 00:00 منتصف الليل)

السنغال × النرويج (03:00 فجر يوم الثلاثاء)