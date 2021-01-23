مهند عبد الرحيم يقلص الفارق ويلاحق ايمن حسين بتصدر هدافيّ الدوري الممتاز

شفق نيوز/ اصدرت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، قائمة باسماء هدافيّ الدوري العراقي الممتاز بعد انتهاء الجولة الخامسة عشر للدوري.

وبحسب القائمة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تصدر الهدافين ايمن حسين لاعب نادي القوة الجوية برصيد عشرة اهداف، يليه لاعب نادي الزوراء مهمد عبد الرحيم برصيد تسعة اهداف.

وفي المركز الثالث جاء لاعبو أندية: نفط ميسان احمد عبد الرزاق، والكهرباء محمد ابراهيم، والنفط موسى عدنان، وامانة بغداد جبار كريم، والنجف احمد كوني، والميناء حسين يونس، ونفط الوسط عمر منصوري، بستة أهداف لكل واحد منهم.

وحل في المركز الرابع لاعبو أندية: الحدود منار طه، والطلبة محمد جفال، والنجف احمد كوني، بخمسة اهداف لكل واحد منهم.

واختتمت الجولة الخامسة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بمباراة جرت على ملعب الشعب الدولي بين فريقيّ القوة الجوية والشرطة وانتهت بالتعادل السلبي.