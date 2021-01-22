مهند عبد الرحيم يقفز بالزوراء إلى المركز الثاني في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ ضيف ملعب الشعب الدولي في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة، مباراة الزوراء، وضيفه فريق نادي السماوة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن فريق نادي الزوراء تمكن من تحقق الفوز على فريق السماوة بنتيجة 1-0 جاء الهدف عن طريق مهند عبد الرحيم.

واضاف؛ أن بهذه النتيجة قفز الزوراء موقتاً للمركز الثاني بعد ان رفع رصيده للنقطة 28 بنفس رصيد المتصدر لكن بفارق الأهداف، بانتظار نتيجة الشرطة والجوية في الساعة 7.45 دقيقة من مساء اليوم.

وأشار إلى أن رصيد السماوة تجمد عند النقطة الخامسة عشر بالمركز الخامس عشر.