مهند جعاز على رادار سيلتيك الاسكتلندي

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "ذا صن" الاسكتلندية، يوم الثلاثاء، أن نادي سيلتيك يرغب في التعاقد مع اللاعب العراقي مهند جعاز، ظهير أيسر فريق هاماربي، أحد أندية الدوري السويدي الممتاز.

وقالت الصحيفة إن "سيلتيك الاسكتلندي يطارد الظهير الأيسر العراقي مهند جعاز، من أجل تعزيز الخيارات الدفاعية في الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضافت "يستهدف سيلتيك إتمام الصفقة بقيمة مليوني جنيه إسترليني، للظفر بخدمات اللاعب العراقي".

وبينت ان "مدرب سيلتيك أنجي بوستيكوجلو، أبدى إعجابه بإمكانات جعاز، وطلب من الإدارة التواصل مع ناديه السويدي، لحسم الصفقة في الميركاتو المقبل".

وأشارت الصحيفة إلى أن "جعاز يعد الظهير الأيسر الأكثر إثارة في السويد خلال الموسمين الماضيين، وسبق أن لعب مع منتخب العراق تحت قيادة الهولندي أدفوكات الذي أشرف على تدريب سيلتيك في المواسم السابقة".