مهندسة وحكمة تنس عراقية تطمح لقيادة مباريات عالمية (صور)

شفق نيوز/ تعد الحَكمة العراقية للعبة التنس، شيماء علي حسين، من أبرز وأقدم الحكمات اللواتي دخلنَّ مجال التحكيم النسوي الى جانب زميلاتها الحكمات العراقيات المتميزات، لا سيما وأنها تتقن قوانين اللعبة التي تعد الأكثر صرامة في القوانين الرياضية، وما ساعدها بذلك أنها كانت من لاعبات تنس العراق قبل دخولها مجال التحكيم.

شيماء علي، أشارت خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أنها بدأت كحكمة الكرسي (درجة ثانية)، وأن هدفها التدرج في في السلم التحكيمي وبلوغ شارة التحكيم الدولية لقيادة مباريات دولية أسوة بحكمات الدول الأخرى.

ولفتت علي، إلى أن "الدكتورة بيداء كيلان، عضوة المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية، تقدم لها الدعم للنجاح في مسيرة التحكيم، والوصول إلى أبعد نقطة".

وأكدت أن "العنصر النسوي الرياضي في العراق شهد في الفترة الأخيرة إقبالاً واسعاً لممارسة لعبة التنس والتحكيم والتدريب، لا سيما بعد أن حظت اللعبة بدعم كبير من قبل اللجنة الأولمبية العراقية وعضوة المكتب التنفيذي الدكتورة بيداء كيلان التي كان لها دوراً فعالاً وكبيراً في تطوير الرياضة النسوية العراقية بشكل عام".

ولفتت شيماء علي، إلى أن الاهتمام الأولمبي والاتحاد المركزي شجعها على قبول التحدي والتطور، حينما حصلت على شارة التحكيم للدرجة الثانية، بعد أن كانت تحمل الشارة السابقة كحكمة للدرجة الثالثة، مؤكدة أنها تسعى اليوم لبلوغ أفضل تصنيف تحكيمي نسوي لأن طموحها يضعها إلى جانب حكام الصف الأول، بوقت قريب، حسب قولها.

وأوضحت أن تجربة تطوير التحكيم النسوي الذي حرص اتحاد التنس العراقي على إنجاحه في العراق، قد أعادت الرغبة والأمل لحكمات ومدربات ولاعبات العراق لممارسة رياضة التنس بحرية، بعد تراجع كبير شهدته هذه الرياضة في العقود السابقة.

وخلصت علي، إلى القول: "هذا ما دفعني لرفع سقف طموحي من أجل بلوغ الشارة الدولية، وليكون هدفي المستقبلي الأسمى إدارة مباريات وبطولات داخلية وأخرى دولية وتمثيل العراق خارجياً من أجل عكس صورة مشرقة عن تنس العراق".