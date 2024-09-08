مهمة لرونالدو ومواجهة لتونس.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ يخوض المنتخب التونسي مساء اليوم الأحد، مواجهة مرتقبة ضد مضيفه غامبيا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلعب منتخب البرتغال ضد اسكتلندا في ثاني جولات دوري الأمم الأوروبية في مهمة جديدة للنجم كريستيانو رونالدو.

وتشهد منافسات البطولة القارية مواجهة مرتقبة بين سويسرا وإسبانيا في المجموعة الرابعة.

وأدناه أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

تصفيات أمم أفريقيا

غامبيا وتونس – 6:00 مساءً – BEIN SPORTS 2.

دوري الأمم الأوروبية

البرتغال واسكتلندا – 9:45 مساءً – BEIN SPORTS 2.

سويسرا وإسبانيا – 9:45 مساءً – BEIN SPORTS 1.