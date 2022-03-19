مهمة جديدة لحكام العراق في كأس الاتحاد الآسيوي

شفق نيوز/ أسند الاتحاد الآسيوي لكرةِ القدم، يوم السبت، مهمة تحكيمية آسيوية جديدة لحكامنا ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي.

ووقع الاختيار على الطاقم التحكيمي الدولي المؤلف من يوسف سعيد ومساعده أكرم علي وجهاد عطية، فيما سيكون الحكم الرابع يحيى علي من دولة الإمارات لقيادة المباراة التي تجمع نادي مشيندرا النيبالي وبلو ستار السيرلانكي التي ستقام في دولة النيبال في الخامس من شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وتأتي هذه المهمة بعد الأداء المميز لحكامنا الدوليين في المهام الدولية التي أنيطت بهم في مختلف المسابقات الآسيوية.