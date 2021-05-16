مهمة تحكيمية عراقية للتصفيات الآسيوية المزدوجة في قطر

شفق نيوز/ أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة تحكيمية لحكم الوسط العراقي زيد ثامر، وزميله مساعد الحكم أكرم علي لقيادة مباريات المجموعة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة.

ومن المقرر أن تنطلق تصفيات مباريات هذه المجموعة في العاصمة القطرية الدوحة للفترة من الثالث حتى الخامس عشر من شهر حزيران المقبل.

وقال رئيس لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية علاء عبد القادر، في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاتحاد الآسيوي أرسل إشعاراً رسمياً بتكليف الحكمين (زيد ثامر وأكرم علي) للمشاركة في قيادة مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات المزدوجة التي تضم منتخبات قطر وعمان والهند وبنغلاديش وأفغانستان.

وأكد رئيس لجنة الحكام: ثقتنا عالية بقدرات حكامنا في النجاح، وإثبات كفاءة وتميز الحكام العراقيين في هذه المحافل المهمة لما يمتلكوه من براعةٍ في قيادة المباريات الى بر الأمان، مشيراً إلى أن هذا التكليف يعد دليلاً على أحقية حكامنا بالتواجد في أفضل البطولات الآسيوية والعالمية.