مهمة تحكيمية جديدة لـ "هاوكار سالار" في نصف نهائي صالات العرب

شفق نيوز/ يقود الحكم الدولي ونخبة آسيا العراقي "هاوكار سالار" مباراة المنتخبين الليبي والمغربي في نصف نهائي صالات منافسات بطولةِ كأس العرب الجارية أحداثها في مدينةِ جدة السعوديّة بصفة حكمٍ ثانٍ.

وسالار دكتور تربية رياضية بجامعة السليمانية.

وتجري المباراةُ في الساعة (4:30) عصر اليوم الأربعاء، ويقودها الحكم البحريني "حسين البحار" حكماً أول، و"هاوكار سالار" من العراق حكماً ثانياً و"أيمن كمون" من تونس حكماً ثالثاً، والميقاتي "عادل شناوة" من الجزائر، والحكم الرابع "خليل بلهوان" من لبنان، بينما يراقب الحكام عبد الرحمن الأحمري من السعودية.

وكان المنتخب العراقي قد ودع البطولة بعد خسارته امام منتخب الجزائر امس الثلاثاء 2-0.