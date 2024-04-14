مهرجان أهداف.. ليفركوزن يتوّج بالبوندسليجا للمرة الأولى

شفق نيوز/ توج باير ليفركوزن بلقب البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فيردر بريمن بخماسية نظيفة، على ملعب باي أرينا، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 29 من المسابقة.

وسجل خماسية ليفركوزن فيكتور بونيفاس (25) وجرانيت تشاكا (60) وفلوريان فيرتز (68- 83- 90).

بتلك النتيجة رفع ليفركوزن رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة مبتعدا بفارق 16 نقطة كاملة عن بايرن ميونخ الوصيف، بينما تجمد رصيد بريمن عند 31 نقطة في المركز 12.

شكل ليفركوزن الخطورة الأولى في المباراة عند الدقيقة الثامنة، بعرضية أرضية مميزة من تيلا من الجانب الأيمن، تابعها هينكابي بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة، تألق الحارس زيترر في التصدي لها.

وتحصل ليفركوزن على ركلة جزاء في الدقيقة 24، بعد تعرض هوفمان للإعاقة من قبل مالاتيني، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، ونفذها بونيفاس بنجاح في الدقيقة 25.

وكاد ليفركوزن أن يضيف الهدف الثاني سريعا، بتلقي تشاكا تمريرة خادعة على حدود المنطقة من ركلة ركنية، ليسدد كرة مباشرة ذهبت أعلى العارضة بقليل في الدقيقة 28.

ومن ركنية أخرى في الدقيقة 29، ارتقى تاه لكرة عرضية مسددا رأسية تصدى لها زيترر بصعوبة.

وبعد فترة من الهدوء ظهر ليفركوزن من جديد في الدقيقة 38، بإرسال هوفمان بينية داخل المنطقة استقبلها عدلي وسدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفركوزن بهدف دون رد.

ولم تكن بداية الشوط الثاني قوية، واحتاج ليفركوزن للوصول إلى الدقيقة 59 لتشكيل الخطورة الأولى، بتسديدة مقوسة من فيرتز من خارج المنطقة مرت بقليل إلى جوار القائم.

ونجح ليفركوزن في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 60، بتسديدة قوية من تشاكا من خارج المنطقة سكنت الشباك.

ووقع فيرتز على ثالث أهداف ليفركوزن في الدقيقة 68، بتسديدة صاروخية أيضا من خارج المنطقة.

وبحث ليفركوزن عن تسجيل الهدف الرابع، بتلقي شيك عرضية داخل المنطقة، تابعها بتسديدة مباشرة تصدى لها زيترر.

واستغل فريمبونج ارتباكا دفاعيا من بريمن لينطلق في الجانب الأيمن للمنطقة في الدقيقة 72، ويسدد كرة قوية تألق حارس بريمن في التصدي لها.

وفي ظهور هجومي نادر لبريمن، سدد ديمان كرة من داخل المنطقة تصدى لها هراديكي، وتابع الكرة شميد بتسديدة أخرى من على حدود المنطقة مرت إلى جوار القائم في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 81 مهد فيرتز الكرة لبالاسيوس على حدود المنطقة ليسدد كرة مباشرة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وأضاف فيرتز الهدف الرابع في الدقيقة 83، بانفراد تام مع حارس المرمى ليسجل بسهولة في الشباك.

ووقع فيرتز على الهاتريك محرزا الهدف الخامس في الدقيقة 90 بتسديدة أرضية من داخل المنطقة، لينتهي اللقاء بفوز ليفركوزن بخماسية نظيفة.