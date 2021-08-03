"مهدي كريم" يصاب بكورونا

شفق نيوز/ تعرض اللاعب الدولي العراقي السابق مهدي كريم للاصابة بفيروس كورونا.

وقال مصدر مقرب من مهدي كريم لوكالة شفق نيوز، إن الفحوصات اثبتت تعرضه للاصابة، ليضع نفسه في الحجر المنزلي وأخذ العلاجات.

ومهدي كريم عجيل، من مواليد بغداد 1983 بغداد، من ابرز لاعبي كرة القدم العراقيين، ويلقبه جماهير المنتخب العراقي بـ (البيب بيب) وذلك لسرعته أثناء استلامه الكرة على الخط الجانبي الأيمن.

ويملك نجم "أسود الرافدين" الأسبق مهدي كريم، وأحد أساطير اللعبة في العراق، مسيرة حافلة واستثنائية مع الأندية والمنتخبات التي لعب لها، وامتدت لأكثر من 15 عاماً.