مهدي كريم: مجموعتنا قوية في كأس آسيا والفرص متساوية في التأهل

شفق نيوز / كشف المدير الإداري للمنتخب الوطني مهدي كريم، اليوم الخميس، عن تحضيرات "سخية" بذلها الاتحاد العراقي من أجل استعداد المنتخب لكأس آسيا، فيما بيّن أن مجموعة العراق "قوية" لكن الفرص متساوية.

وقال المديرُ الإداريّ للمنتخب الوطني، مهدي كريم إن "الاتحاد العراقيّ يبذل جهوداً سخيةً بغية تهيئة معسكراتٍ تدريبيةٍ على مستوى عالٍ من أجل أن تكون التحضيراتُ والاستعدادات مناسبةً للمنتخب الوطني، وتليق بحجم البطولةِ القاريّة، وإن هناك دعماً حكومياً من أجل النُهوض بواقع اللعبة".

من جهةٍ أخرى، وصف مهدي كريم مجموعة منتخبنا في نهائياتِ كأس آسيا بـ "القوية، وذلك بوجود المنتخب الياباني، إضافةً إلى فيتنام، ناهيك عن تواجد منتخب اندونيسيا الذي لن تكون مواجهته سهلةً، وبالتالي فإن الفرص ستكون متساويةً لكل المنتخبات".

وتابع كريم أن "التأهل قد لا يقتصر على منتخبين فقط في أربع مجموعات من أصل ست، وبدورنا سنعد العدةَ من خلال التحضير المثالي للبطولةِ الآسيويّة للدخول من بابِ المنافسة وتحقيق أفضل النتائج في البطولةِ وإسعاد جمهورنا الوفي".

ووضعت قرعة نهائيات كأس آسيا المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات اليابان و فيتنام اندنوسيا.

وجرت في وقت سابق من اليوم الخميس قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا 2023 بقطر، في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومثل العراق هذا اليوم في قرعة نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، المدير الاداري للمنتخب العراقي مهدي كريم ومدرب منتخب العراق الاسباني خيسوس كاساس.

يشار إلى أن المنتخبات العربية المشاركة في البطولة هي: قطر، العراق، لبنان، عُمان، السعودية، سورية، الإمارات، الأردن، فلسطين، البحرين، ومجمل المنتخبات المشاركة في النهائيات 24 منتخباً.