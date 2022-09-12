مهاجم أوغندا ينضم إلى الزوراء لموسم واحد 

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي الزوراء العراقي لكرة القدم، مع كابتن منتخب أوغندا "ايمانويل اوكوي" لتمثيل فريقها الكروي لموسم واحد.

وابلغ مصدر في إدارة النادي وكالة شفق نيوز، بأن توقيع العقد تم رسمياً عبر الايميل، وحاليا ننتظر الفحص الطبي والبدني للاعب، وسيكون أحد لاعبي نادي الزوراء الأساسيين في الموسم المقبل".

واضاف أن "مدة عقده يمتد لموسم واحد"، موضحا أن "اللاعب ايمانويل اوكوي سيلتحق بتدريبات الفريق بعد انتهاء مدة الفيفا دي "FIFA DAY".

وبين ان "المحترف الأوغندي صاحب الـ 29 عاماً يلعب بمركز الهجوم، وحاليا يعد من ابرز لاعبي المنتخب الأوغندي".

يذكر ان فريق نادي الزوراء يقيم بمعسكر تدريبي حالي في انطاليا التركية يستمر مدة اسبوعين استعدادا للدوري العراقي الممتاز .