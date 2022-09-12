سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مهاجم أوغندا ينضم إلى الزوراء لموسم واحد 

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-12T07:59:01+0000
مهاجم أوغندا ينضم إلى الزوراء لموسم واحد 

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي الزوراء العراقي لكرة القدم، مع كابتن منتخب أوغندا "ايمانويل اوكوي" لتمثيل فريقها الكروي لموسم واحد. 

وابلغ مصدر في إدارة النادي وكالة شفق نيوز، بأن توقيع العقد تم رسمياً عبر الايميل، وحاليا ننتظر الفحص الطبي والبدني للاعب، وسيكون أحد لاعبي نادي الزوراء الأساسيين في الموسم المقبل".

واضاف أن "مدة عقده يمتد لموسم واحد"، موضحا أن  "اللاعب ايمانويل اوكوي سيلتحق بتدريبات الفريق بعد انتهاء مدة الفيفا دي "FIFA DAY".

وبين ان "المحترف الأوغندي صاحب الـ 29 عاماً يلعب بمركز الهجوم، وحاليا يعد من ابرز لاعبي المنتخب الأوغندي".

يذكر ان فريق نادي الزوراء يقيم بمعسكر تدريبي حالي في انطاليا التركية يستمر مدة اسبوعين استعدادا للدوري العراقي الممتاز .

related

التعادل السلبي ينهي لقاء الزوراء مع الكهرباء بالدوري العراقي الممتاز

Date: 2022-03-08 14:36:03
التعادل السلبي ينهي لقاء الزوراء مع الكهرباء بالدوري العراقي الممتاز

امانة بغداد يفوز بهدف وحيد على الزوراء ودياً

Date: 2021-10-06 15:49:50
امانة بغداد يفوز بهدف وحيد على الزوراء ودياً

مهند عبد الرحيم يقفز بالزوراء إلى المركز الثاني في الدوري الممتاز

Date: 2021-01-22 14:20:36
مهند عبد الرحيم يقفز بالزوراء إلى المركز الثاني في الدوري الممتاز

الزوراء يبلغ نهائي كأس العراق على حساب الشرطة

Date: 2021-06-10 18:56:55
الزوراء يبلغ نهائي كأس العراق على حساب الشرطة

فلاح حسن ينفي لشفق نيوز تعرضه لحادث سير: لا يراعون مشاعر الاخرين

Date: 2021-12-05 20:54:51
فلاح حسن ينفي لشفق نيوز تعرضه لحادث سير: لا يراعون مشاعر الاخرين

صور.. الزوراء يغادر بغداد لملاقاة الوحدة الإماراتي في الملحق الآسيوي

Date: 2021-04-04 07:22:09
صور.. الزوراء يغادر بغداد لملاقاة الوحدة الإماراتي في الملحق الآسيوي

علاء عباس يتلقى عروضاً خارجية ويضع الزوراء خياره الثاني

Date: 2021-08-01 08:40:50
علاء عباس يتلقى عروضاً خارجية ويضع الزوراء خياره الثاني

تغيير موعد مباراة الزوراء والشرطة في الجولة 17 من الدوري الممتاز

Date: 2022-01-03 15:57:02
تغيير موعد مباراة الزوراء والشرطة في الجولة 17 من الدوري الممتاز