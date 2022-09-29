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مهاجم منتخب اوغندا يلتحق بصفوف الزوراء.. والادارة :سيكون اضافة للفريق

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-29T09:13:16+0000
مهاجم منتخب اوغندا يلتحق بصفوف الزوراء.. والادارة :سيكون اضافة للفريق

شفق نيوز / أعلنت ادارة نادي الزوراء، اليوم الخميس، عن وصول محترف أوغندي الى بغداد للالتحاق بالنادي،

وقال عضو ادارة النادي، مشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز ان "المحترف الأوغندي (ايمانويل اكوي) وصل الى بغداد للالتحاق بفريق النادي لكرة القدم.

واضاف عبد الرزاق ان "(اكوي) سيخضع اليوم للفحص الطبي قبل التوقيع الرسمي والالتحاق بصفوف الفريق".

واشار مشرف الفريق الى ان "الادارة اتفقت مع المحترف لموسم واحد"، مبينا انه "من اللاعبين البارزين في اوغندا والذي سيكون اضافة جيدة لخط هجوم الفريق".

واوضح عبد الرزاق ان "ايمانويل اوكوي ‏يلعب في مركز الهجوم وأمضى اخر موسم له مع نادي الاتحاد السكندري المصري، وسبق له ان مثل منتخب أوغندا لكرة القدم.

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