مهاجم النصر السعودي يكشف عن رأيه بالأكل العراقي

شفق نيوز/ كشف السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق النصر السعودي، عن رأيه بالأكل العراقي، بعد تناوله وجبة للغداء في العاصمة بغداد التي وصلها أمس مع وفد فريقه لملاقاة فريق الشرطة العراقي مساء اليوم على مدينة المدينة.

وقال ماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النصر والشرطة، إن "العراق بلد جميل وعريق، وأحب أن أقول لكم إننا تناولنا غداءً جيداً، والأكل كان لذيذاً، كما أن استقبال المسؤولين العراقيين كان جيداً".

وأعرب ماني عن تمنياته بتحقيق الفوز على الشرطة، من أجل قائد الفريق رونالدو، الذي يغيب للإصابة، ليفند الرسائل التي شككت في غياب كريستيانو متعمداً عن مواجهة الشرطة، بعد تأكيد الجهات الأمنية، استعدادها الكامل لتأمين بعثة النصر خلال رحلتها في العراق، وأن بغداد مدينة آمنة.

ووصل وفد نادي النصر السعودي يوم أمس الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد ليخوض مباراته مع فريق الشرطة ضمن دوري أبطال نخبة آسيا لكرة القدم مساء اليوم على ملعب المدينة.

وتشهد صفوف النصر العديد من الغيابات عن مباراة الشرطة، أبرزها رونالدو، إيمريك لابورت، نواف العقيدي، وأيمن يحيى، فيما أشارت تقارير إلى احتمالية رحيل المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو عقب اللقاء، مع التوصل لاتفاق مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي لخلافته في تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.