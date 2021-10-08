مهاجم النجف يعرض خدماته: رهن إشارة المنتخب وادفوكات

شفق نيوز/ وضع مهاجم نادي النجف لكرة القدم احمد لفتة الشهير بـ(كوني)، اليوم الجمعة، خدماته تحت تصرف المنتخب العراقي في أي وقت، مبديا استغرابه من عدم استدعائه حتى الآن.

وذكر كوني لوكالة شفق نيوز؛ أن "اسمي تم وضعه ضمن القائمة الـ(50) التي أعدها مساعد المدرب بوقت سابق (باسل كوركيس) والتي تواصل فيها وأرسل كافة أوراقه الرسمية"، معربا عن استغرابه من عدم استدعاءه حتى الآن رغم ابتعاد المهاجم محمد داود وإصابة الآخرين ووجود مهاجم وحيد في الوقت الحالي.

واكد كوني، أن "خدماته يضعها رهن إشارة المنتخب والمدرب ادفوكات في أي لحظة وأنه سيلبي النداء فورا، وان عمره لا يزال 26 عاما وبالامكان القتال على فرصة لإثبات الجدارة".

وعن العروض التي تلقاها كوني، أوضح أنه" تلقى عروضا من أندية الشرطة والزوراء للانتقال إليهم الموسم الحالي، لكن ادارة النجف طلبت مبالغ مالية كبيرة من أجل إعطاء بطاقة الاستغناء، حيث اني مرتبط معهم بعقد يمتد لعامين وينتهي الموسم الحالي".

وسجل كوني الموسم الماضي (2020_2021) 14 هدفاً محتلا بذلك الترتيب الثالث بين هدافي الدوري رغم مشاركته بـ19 مباراة فقط وغيابه عن 17 مباراة توزعت بين الاصابة وعدم اشراكه من مدرب النجف السابق.