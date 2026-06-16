مهاجم المنتخب العراقي أحمد قاسم ثاني أسرع لاعب في مونديال ‏‏2026‏

شفق نيوز- بغداد

صنّفت منصات رياضية دولية، يوم الثلاثاء، مهاجم المنتخب العراقي لكرة القدم أحمد قاسم، كثاني أسرع لاعب في كأس العالم 2026.‏

وبحسب منصتي "‏Transfeer Room‏" و"‏Gradient Sports‏"، ‏المختصتين بتحليل البيانات الرياضية، فإن قاسم حلّ بالمرتبة ‏الثانية بواقع 36 كم/ساعة، خلف لاعب المنتخب الإنكليزي أنتوني غوردون ‏الذي حل في المرتبة الأولى بسرعة 36.7 كم/ساعة.

وأوضحت المنصتان أن التصنيف جاء بناءً ‏على إحصائيات لأداء اللاعبين العراقي والإنكليزي خلال الـ12 شهراً الماضية.

ويلعب أحمد قاسم (22 عاماً) بمركز مهاجم يمين في فريق ناشفيل الناشط في الدوري الأميركي لكرة القدم.

ويخوض المنتخب العراقي في الساعة الواحدة صباحاً من فجر غد الأربعاء بتوقيت بغداد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً منتخبي فرنسا والسنغال.