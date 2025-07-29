من 3 مراحل و12 منتخباً.. تفاصيل النظام الجديد لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً

شفق نيوز- بغداد

ناقشت لجنة المسابقات في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تفاصيل النظام الجديد لبطولة تحت 23 عاماً، المنتظر تنفيذه ابتداء من النسخة السابعة المقبلة والذي يقوم على إقامة المنافسات عبر ثلاث مراحل بمشاركة 12 منتخباً.

جاء ذلك في اجتماع ترأسه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد غرب آسيا عدنان درجال، عبر الدائرة الإلكترونية في برنامج ZOOM.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تغيير نظام بطولة دون 23 عاماً يأتي بعد تعديل الاتحاد الآسيوي نظامه المتمثل بإلغاء تنظيم نهائيات كأس آسيا الفئة غير المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية.

وبحسب قرار الاتحاد الآسيوي، ستكون بطولة كأس آسيا المقبلة في المملكة العربية السعودية الأخيرة بالنظام القديم، على أن تكون جميع البطولات المقبلة مؤهلة للألعاب الأولمبية، ليتيح هذا التعديل لاتحاد غرب آسيا تنظيم بطولته لمنتخبات دون 23 عاماً على فترات زمنية أطول.

واطلعت لجنة المسابقات على الآلية التي يعتزم اتحاد غرب آسيا اعتمادها في البطولة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء 26 تموز/ يوليو الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور رئيس اللجنة عدنان درجال، ونائب رئيس اللجنة سمعان الدويهي (لبنان)، وفليح الدعجة (الأردن)، إلى جانب الأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم.

وتتلخص فكرة النظام الجديد، الذي عرضته مديرة المسابقات عبير الرنتيسي، بإقامة بطولة دون 23 عاماً على ثلاث مراحل بمشاركة 12 منتخباً، يتم توزيعهم على ثلاث مجموعات، بحيث تقوم ثلاثة اتحادات خلال أيام FIFA من شهر حزيران/ يونيو 2026 باستضافة المرحلة الأولى التي سيتم اعتبارها مرحلة الذهاب، ثم تقام المرحلة الثانية بنظام الإياب أيام FIFA من شهر أيلول/ سبتمبر – تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وبضيافة ثلاثة اتحادات أيضاً.

وبالمقابل تخصص المرحلة الثالثة، التي تقام أيام الفيفا من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، للدورين قبل النهائي والنهائي بمشاركة أبطال المجموعات الثلاث، وأفضل منتخب يحتل المركز الثاني، بضيافة اتحاد واحد.

ويهدف هذا النظام إلى توفير مباريات ودية بشكل منتظم لهذه الفئة، وتعزيز الفرص التسويقية ضمن بطولات هذه الفئة، إلى جانب استغلال أيام الفيفا على مدار العام، وزيادة عدد المباريات ضمن فترات زمنية أطول، وكذلك إتاحة المجال أمام أكثر من مستضيف لمباريات البطولة.

وأيدت لجنة المسابقات هذا المقترح، وأوصت بتعميمه على الاتحادات الأهلية لإبداء الرأي، أو تقديم أية مقترحات، ثم المضي بتنفيذ النظام الجديد نظراً للأهداف التي ستتحقق منه، والمكتسبات التي تنعكس إيجاباً على البطولة نفسها من خلال ضمان استمراريتها، إلى جانب الفوائد الفنية لمنتخبات الإقليم، وتوسع الفرص التسويقية للبطولة.

وعلى صعيد متصل، راجعت اللجنة آخر المستجدات المتعلقة بأجندة بطولات اتحاد غرب آسيا للعامين 2025/ 2026.

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد غرب آسيا عدنان درجال، رحب في بداية الاجتماع بالأعضاء، وأشاد بالخطوات التي يقوم بها اتحاد غرب آسيا لديمومة بطولاته، وتأدية مهامه في التطوير الفني والإداري على المستوى الإقليمي.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة على أهمية البطولات المدرجة في الأجندة باعتبارها محطات ذات قيمة عالية للاتحادات الأهلية التي تنتظرها العديد من الاستحقاقات. كما شددت اللجنة على ضرورة توسيع رقعة الاتحادات المستضيفة للبطولات لتعميم الفائدة.

وأعادت اللجنة التأكيد على ضرورة الاستمرار بخطوات توسيع مهام ومسؤوليات اتحاد غرب آسيا من خلال رفع معايير التشاركية مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتحديدا على مستوى البطولات والنشاطات الإدارية والتطويرية، ومنح بطل بطولات اتحاد غرب آسيا مقعدا مباشرا في النهائيات الآسيوية، إلى جانب تنظيم تصفيات بطولات الفئات العمرية لكلا الجنسين من خلال الاتحادات الإقليمية.

وتشمل أجندة العام الحالي تنظيم البطولة الرابعة للشباب في موعد مقترح خلال أيام الفيفا بالفترة من 10 إلى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، على أن يتم تحديد المستضيف بشكل رسمي لاحقاً.

وإلى جانب ذلك، تشهد الأجندة البطولة الثانية عشرة للناشئين، واقتراح إقامتها من 21 إلى 30 أيلول/ سبتمبر 2025 ، بحيث تسبق التصفيات الآسيوية لهذه الفئة والمقررة من 22 إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

ونقل عدنان درجال رغبة الاتحاد العراقي باستضافة بطولة الناشئين على مدار النسخ الثلاث المقبلة، على أن يبحث اتحاد غرب آسيا مع الاتحاد العراقي هذا المقترح بكل تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

كما يعتزم اتحاد غرب آسيا تنظيم بطولة كرة القدم الإلكترونية للرجال والسيدات خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وبضيافة مدينة العقبة بالأردن، إضافة إلى بطولة كرة الصالات للرجال خلال شهر حزيران/ يونيو أو تموز/ يوليو أو آب/أغسطس 2025، وبطولة الكرة الشاطئية للرجال خلال الربع الأخير من العام، أو الربع الأول من عام 2026، على أن تتم تسمية الاتحادين المستضيفين للبطولتين لاحقاً.

وفيما يتعلق بأجندة 2026، فقد تم الاطلاع على مستجدات بطولة الرجال العاشرة التي حالت الالتزامات القارية والدولية دون إقامتها بعد النسخة الأخيرة التي جرت في العراق عام 2019.

ولا تزال المباحثات قائمة مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم لاستضافتها في موعد مقترح خلال أيام الفيفا بالفترة من 23 إلى 31 آذار/ مارس 2026 ، وهو الموعد الذي يشكل مرحلة مناسبة لمنتخبات الإقليم، خصوصاً التي ستتمكن من التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026.