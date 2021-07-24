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من يقف وراء عرقلة إنجاز "أكبر مشروع رياضي" في بغداد؟

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-24T07:34:11+0000
من يقف وراء عرقلة إنجاز "أكبر مشروع رياضي" في بغداد؟

شفق نيوز / كشف المدير المفوض لشركة (غلوبل) العراقية، فلاح منفي، يوم السبت، عن المتسبب في عرقلة وتأخير إنجاز مشروع المدينة الرياضية وملعب الحبيبية في العاصمة بغداد.

واتهم منفي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، وزارة التخطيط بـ"عرقلة مشروع المدينة الرياضية في الحبيبية بسبب محاولتها عرقلة العمل في الملعب الذي سيكون بوابة رفع الحظر عن الملاعب العراقية، لما يمتلكه من أهمية قصوى".

وأضاف أن "وزارة التخطيط (شعبة القطاعات) تؤخر العمل بالمشروع، عبر عدم توقيعها الكتاب المرسل من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، والكتاب مازال نائما في الوزارة منذ أربعين يوماً، ويبدو أن التأخير متعمد لعرقلة إنجاز مشروع عراقي حيوي مهم".

وأوضح منفي، أن "الكتاب المرسل هو مجرد إعلام ينبغي من خلاله رفعه للجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء لإكمال الإجراءات بأسرع وقت".

وأكد أن "الوزارة لا تريد من خلاله صرف أموال إضافية، ولا تبغي تكليف الدولة بل مجرد استرداد مبالغ كانت قد أعيدت للدولة، بعد إنجاز العمل الأولي وقبل الإضافات التي طلبها وزير الشباب".

ولفت منفي، إلى أن "الملعب كامل ومنجز مئة بالمئة إلا أن وزير الشباب والرياضة طالب بإضافات مهمة جدا على المشروع مثل ملاعب تمرين، ومصعدين، ومنصة رجال الأعمال، والبوابة الرابعة للملعب التي أوصى بها الاتحاد الدولي (فيفا)".

وأبدى المدير المفوض للشركة المنفذة للمشروع، استغرابه من "الأسلوب الذي تتبعه وزارة التخطيط"، واصفاً إياها بـ"وزارة اللا تخطيط والتخبط".

وأشار إلى أن وزارة التخطيط "أحبطت حماس الشركة واندفاعها في إنجاز أكبر مشروع حيوي يخص الرياضيين في بغداد"، متسائلاً "كيف سنتمكن من استضافة بطولات أو مهرجانات مستقبلية مع وجود هكذا روتين ومعرقلات في عمل بعض الوزارات؟ ".

وختم منفي، حديثه بالقول "كيف سنرتقي لمستوى الدول المتطورة مع هذه الإرباكات التي تعرقل الأعمال"، معتبراً هذا الأمر مؤسفاً جداً ويجب معالجته ليكون العراق قادراً على النهوض من جديد".

يشار إلى أن ملعب المدينة الكائن بمنطقة الحبيبية في بغداد، يستوعب 32 ألف متفرج، وهو التحفة المعمارية الأكبر في العاصمة.

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