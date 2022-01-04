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"من يقبل بالمهمة سيحترق".. مدرب عراقي: إختيار مدربي المنتخب وفق "المزاجيات والعلاقات"

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-04T10:51:41+0000
"من يقبل بالمهمة سيحترق".. مدرب عراقي: إختيار مدربي المنتخب وفق "المزاجيات والعلاقات"

شفق نيوز/ رأى مدرب كرة القدم العراقي حسن احمد، يوم الثلاثاء، أن ترشيحات الاتحاد المركزي للمدربين المساعدين يكون وفق  "المزاجية والعلاقات".

وقال احمد لوكالة شفق نيوز، "نستغرب من اتحاد الكرة ترشيح مجموعة من المدربين لتكليف اثنين منهم كمساعدين للمدرب بيتروفيتش لمهمته المقبلة"، مؤكدا ً أن "بيتروفيتش هو اصلاً مدرب مساعد، وبحاجة الى مدرب على مستوى عال ليوجهه ويعطيه الاستشارات الصحيحة".

وأشار إلى أن "أكثر المدربين الذين تم ترشيحهم هم من الشباب الذين لم يدربوا سوى فترة قصيرة بالاندية ولم يوفق البعض منهم"، لافتاً إلى أن "المدربين الشباب المرشحين للمهمة لم يمتلكوا سيرة ذاتية جيدة، وعليهم عدم الاستعجال ورمي انفسهم بمحرقة المنتخب".

وشدد أن "المدرب لمنتخب بقيمة الفريق العراقي يجب أن يمتلك سيرة جيدة وأن يكون مدرباً عاملاً وله بصمة مع أي فريق يقوده ويمتلك شهادات تدريبية على مستوى عال، اضافة الى الشخصية التي تعتبر جانباً مهما في مجال التدريب"، داعياً المدربين الشباب إلى "عدم الاستعجال ابداً، وأن يتعلموا قبل الموافقة لمثل هكذا مهمة خطيرة قد تحرقهم في حال الفشل".

وتابع قائلاً "أرجوا أن لايفسر كلامي بانني ارغب ان أكون مساعداً لبيتروفيتش، فذلك من سابع المستحيلات لانه (بيتروفيتش) مدرب فقير فنياً ولا يمتلك خبرة تدريبية كالتي امتلكها ويمتلكها العديد من زملائي المدربين  العراقيين فضلاً عن كونه مدرب مساعد اصلاً ".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم اختار ثلاثة مدربين مساعدين للمدرب بيتروفيتش وهم "احمد صلاح" و"رزاق فرحان" و"قصي منير"، ومن المؤمل الابقاء عليهم او اختيار اثنين فقط .

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